В России могут появиться цифровые дубликаты документов
Валерия Исполатова
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Глава Минцифры России Максут Шадаев рассказал, что проект по созданию цифровых дубликатов основных документов граждан может стартовать в 2021 году, передает РИА «Новости».
По словам министра, электронные двойники документов будут доступны в специальных приложениях на смартфонах, россияне смогут использовать их вместо бумажных версий.
«Я думаю, что мы это решение согласуем и эта программа стартует уже в следующем году», — отметил Шадаев.
Он добавил, что технология была отработана в период первой волны пандемии коронавируса на примере цифровых пропусков с QR-кодом.
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