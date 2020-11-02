Хакеры взломали сайт Конституционного суда Украины

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Сайт Конституционного суда Украины атаковали хакеры. Об этом «Украинским новостям» рассказала пресс-секретарь инстанции Марьяна Гайовская.

«Нам взломали сайт», — сказала Гайовская.

Как сообщает издание, в понедельник, 2 ноября, КС незапланированно назначил рассмотрение конституционности закона о рынке земли на Украине.

27 октября Конституционный суд Украины признал ряд норм закона «О предотвращении коррупции» несоответствующими основному закону страны. После этого украинский президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, предлагающий прекратить полномочия судей КСУ.

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