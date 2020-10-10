Спецслужбы США засекли кибератаки с возможной «некоторой угрозой» для выборов

Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности в США (CISA) зафиксировало атаку хакеров на правительственные сети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление агентства.

По их данным, атака проводилась на федеральном уровне, а также уровне территорий, резерваций и штатов.

При этом в агентстве подчеркнули, что не имеют данных о том. что хакеры смогли воспользоваться полученными сведениями.

«У CISA нет сейчас данных о том, чтобы была скомпрометирована достоверность сведений о выборах», — говорится в заявлении CISA.

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