Twitter удалил более сотни аккаунтов из Ирана за попытки вмешательства в выборы

Социальная сеть Twitter удалила около 130 аккаунтов из Ирана за попытки вмешиваться в осуждение предвыборных дебатов в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу безопасности компании.

«Основываясь на данных, предоставленных Федеральным бюро расследований, вчера вечером мы удалили примерно 130 аккаунтов, предположительно созданных в Иране», — пояснили в службе.

Отмечается, что существенного влияния не дискуссию аккаунты не сумели оказать, однако попытки помешать ей со стороны заблокированных предпринимались неоднократно.

Первый раунд теледебатов президента США Дональда Трампа и кандидата на его пост Джозефа Байдена прошел 29 сентября. Им предстоит еще две телевизионные встречи, также в эфире единожды встретятся кандидаты в вице-президенты Майк Пенс и Камала Харрис.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года.

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