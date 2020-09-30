Twitter заблокировал аккаунт правительства Венгрии

Соцсеть Twitter заблокировала аккаунт правительства Венгрии. Об этом сообщил официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

По его словам, работа официального аккаунта венгерского правительства была приостановлена без предупреждения и объяснения причин.

«Наступил новый дивный мир, в котором технологические гиганты заставляют замолчать тех, кто придерживается противоположного мнения», — написал Ковач в Twitter.

Он добавил, что правительство Венгрии ждет официального объяснения от соцсети.

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