Twitter заблокировал аккаунт правительства Венгрии
Катерина Медведева
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Соцсеть Twitter заблокировала аккаунт правительства Венгрии. Об этом сообщил официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач.
По его словам, работа официального аккаунта венгерского правительства была приостановлена без предупреждения и объяснения причин.
«Наступил новый дивный мир, в котором технологические гиганты заставляют замолчать тех, кто придерживается противоположного мнения», — написал Ковач в Twitter.
Он добавил, что правительство Венгрии ждет официального объяснения от соцсети.
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