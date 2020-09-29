В работе Instagram произошел сбой

В работе социальной сети Instagram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала DownDetector.

Так, 52% жалоб связаны с проблемами с загрузкой приложения. Еще 32% обратившихся пользователей испытывают трудности со входом в аккаунт, а остальные 14% жалуются на работу веб-сайта.

Чаще всего жалобы на работу сервиса поступали от жителей Лондона, Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. Кроме того, с неполадками в работе Instagram столкнулись находящиеся в Денвере, Торонто, Миннеаполисе, Сан-Франциско, Дублине, Берлине и Вене.

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