Социальная сеть «ВКонтакте» преобразовала раздел «Сообщения» в «Мессенджер». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что такое нововведение позволит связываться по номеру телефона даже с теми, кого нет в друзьях. При этом общение начнется, если собеседник выразит свое согласие. До этого момента все данные его профиля, кроме номера и имени из телефонной книги, будут скрыты, а инициатор диалога даже не узнает, прочитано ли его сообщение.

Также пользователи смогут устанавливать собственный фон для чатов.

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