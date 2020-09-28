TikTok заявил о намерении продолжить диалог с США по торговой сделке
Китайская социальная сеть TikTok заявила о своем намерении продолжить обсуждение с американской стороной по продаже доли. Об этом сообщает РИА «Новости».
Кроме того, компания выразила благодарность американскому суду в связи с блокировкой запрета властей США на скачивание приложение из магазинов Apple и Google.
«Мы будем поддерживать диалог с правительством, чтобы наше предложение, которое президент предварительно одобрил в прошлые выходные, стало соглашением», — подчеркнули в TikTok.
Администрация Соединенных Штатов обвиняет TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям КНР. В связи с этим Трамп в августе подписал указы «О борьбе с угрозой TikTok» и «О борьбе с угрозой WeChat», где дал месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance.
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