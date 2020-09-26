Эксперт рассказал, что нельзя говорить незнакомцам по телефону

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов рассказал, какую информацию нельзя говорить, поднимая трубку с неизвестного номера телефона. Об этом пишет «Прайм».

По его словам, по телефону нельзя разглашать никакую конфиденциальную информацию — номера банковских карт, CVC-коды, коды из SMS, паспортные данные. Если позвонивший человек представился «сотрудником банка», то сообщать по телефону вообще ничего не стоит, в том числе кодовое слово.

Кроме того, не стоит говорить в разговоре с неизвестным человеком фразу «я подтверждаю».

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