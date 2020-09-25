Telegram заявил об устранении сбоя в работе мессенджера

Михаил Кириллов

Администрация Telegram заявила об устранении неполадок в работе мессенджера в странах Восточной Европы. Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.

«Некоторые наши пользователи в Восточной Европе могли испытывать проблемы с подключением к сервису последние 45 минут. Сейчас все должно работать. Приносим свои извинения за неудобства», — говорится в сообщении администрации.

Сбои в Telegram начались в 13.25 мск. Пользователи из Восточной Европы и СНГ испытывали проблемы с подключением и отправкой сообщений.

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