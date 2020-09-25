Путин призвал Вашингтон одобрить перезагрузку отношений в сфере информтехнологий

Президент России Владимир Путин призвал США одобрить комплексные меры по перезагрузке отношений в сфере информационно-коммуникационных технологий. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Кремля.

По словам российского лидера, риск крупного противостояния в цифровой сфере является одним из ключевых стратегических вызовов современного мира, при этом в первую очередь ответственны за предотвращение такого соперничества главные игроки в этой области.

«В этой связи хотели бы вновь обратиться к США с предложением одобрить комплексную программу практических мер по перезагрузке наших отношений в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)», — говорится в сообщении.

Президент отметил, что для начала необходимо «восстановить полномасштабный двусторонний регулярный межведомственный диалог по ключевым вопросам обеспечения МИБ на высоком уровне».

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