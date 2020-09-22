HP начала продавать ноутбуки из переработанного океанического мусора
Максимс Краюшкинс
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Компания HP объявила о начале продаж ноутбуков, в производстве которых используется полимер, произведенный из переработанного океанического мусора. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
Речь идет о ноутбуках серии Pavilion с процессорами Intel 11-го поколения.
Ранее сообщалось, что самый большой «мусорный остров» в океане достиг размеров Франции. Всего на планете существует пять огромных подобных островов, образовавшихся из-за особенностей океанических течений.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Новая угроза: как медицинские маски засоряют природу
— Пластиковая жизнь: что нужно делать уже сейчас, чтобы сделать мир чище
— Самый большой «мусорный остров» на планете достиг размеров Франции