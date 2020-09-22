HP начала продавать ноутбуки из переработанного океанического мусора

Компания HP объявила о начале продаж ноутбуков, в производстве которых используется полимер, произведенный из переработанного океанического мусора. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Речь идет о ноутбуках серии Pavilion с процессорами Intel 11-го поколения.

Ранее сообщалось, что самый большой «мусорный остров» в океане достиг размеров Франции. Всего на планете существует пять огромных подобных островов, образовавшихся из-за особенностей океанических течений.

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