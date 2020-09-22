Минцифры объяснило идею запретить протоколы для обхода блокировок

Предложение запретить в России протоколы шифрования, которые позволяют скрыть имя интернет-страницы, является попыткой найти компромисс между интересами общества и правами личности, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Об этом сообщает РБК.

Широкое применение таких протоколов позволит обходить системы фильтрования и блокировки запрещенных сайтов, отметил глава Минцифры.

По его словам, публикация предусматривающего запрет протоколов законопроекта является способом привлечь внимание к проблеме. Общественное обсуждение, по мнению министра, позволит Минцифры получить весь спектр мнений по данному вопросу и найти оптимальное решение.

Ранее сообщалось, что Министерство цифрового развития предложило ввести запрет на применение в России ряда протоколов шифрования, позволяющих скрыть имя интернет-страницы или сайта.

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