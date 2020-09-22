Минцифры предложило запретить протоколы для обхода блокировок

Министерство цифрового развития предложило ввести запрет на применение в России ряда протоколов шифрования, которые позволяют скрыть имя интернет-страницы или сайта. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В ведомстве отметили рост числа случаев применения протоколов TLS 1.3, ESNI, DoH (DNS поверх HTTPS), DoT (DNS поверх TLS), использующих криптографические алгоритмы и методы шифрования. В министерстве считают, что эти протоколы мешают выявлению ресурсов с противоправной информацией, так как их использование снижает эффективность фильтров.

Документ предполагает введение ответственности за нарушение запрета в виде блокировки интернет-ресурса в течение одного рабочего дня после выявления нарушения.

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