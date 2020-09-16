Евросоюз инвестирует €8 млрд в производство собственных суперкомпьютеров

Еврокомиссия намерена инвестировать €8 млрд в производство собственных суперкомпьютеров для достижения «цифрового суверенитета» ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя комиссии Урсулу фон дер Ляйен.

«Я рада объявить, что мы инвестируем 8 млрд евро в производство наших суперкомпьютеров», — заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, в будущем это позволит Европе достичь «цифрового суверенитета» и обеспечить кибербезопасность стран союза от посягательств извне.

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