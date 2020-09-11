Илон Маск забыл имя своего ребенка

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск забыл имя своего четырехмесячного сына X Æ A-12 во время интервью, пишет UNILAD.

Маска спросили о сыне во время посещения предприятия Giga Berlin для Tesla, которое сейчас строится в Германии.

Один из журналистов спросил: «Как дела у X Æ A-12?». Тогда Маск попросил повторить вопрос, после чего рассмеялся и ответил: «О, вы имеете в виду моего ребенка». Глава Tesla отметил, что имя его сына звучит «как пароль», а затем добавил, что у мальчика все отлично.

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