Все госсервисы могут перейти на портал госуслуг к концу 2022 года

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко попросил главу государства Владимира Путина установить конец 2022 года датой завершения перевода всех государственных сервисов на портал госуслуг. Об этом пишет ТАСС.

«Владимир Владимирович, я прошу буквально вашего поручения, чтобы нам определить достаточно такую амбициозную дату по завершению работы по переводу всех госсервисов на единый портал госуслуг на конец 2022 года», — сказал Чернышенко.

Ранее стало известно, что к 2024 году около 300 госуслуг будут предоставляться онлайн.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Псковской области число функций органов власти в электронном виде увеличат в 3,5 раза

— В РФ запустят эксперимент по авторизации клиентов агрегаторов через Госуслуги

— В России к 2024 году около 300 госуслуг будут предоставляться онлайн