В России появилось приложение для электронного паспорта

Приложение для электронного паспорта «Мобильный идентификатор» создано и проходит сертификацию в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

«Там все уже создано, вопрос в сертификации и криптозащите ключей электронных квалифицированных подписей <...> У нас, по-моему, невыполненных поручений нет», — сказал Чернышенко.

Ранее сообщалось, что в России станут изготавливать первые электронные паспорта уже в первом полугодии 2020 года.

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