В интернет попала база данных пользователей Joom

База пользователей маркетплейса Joom, зарегистрированного в Риге, попала в интернет и продается за $3 тыс., пишет РИА «Новости» со ссылкой на основателя сервиса разведки утечек DLBI Ашота Оганесяна.

По его информации, в сеть попали данные более чем 800 тысяч пользователей, в том числе 550 тысяч россиян.

«На прошлой неделе в открытом доступе появилась база данных покупателей латвийского маркетплейса Joom размером в 55,4 тысячи строк», — сказал Оганесян.

Эксперт добавил, что продаваемый файл содержит первые и последние цифры банковской карты, ее тип, срок действия, банк-эмитент, имя и фамилию владельца, мобильный телефон, адрес электронной почты и почтовый адрес.

В банках отметили, что база не содержит данных, которые позволяли бы совершить платежи без согласия владельца карты.

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