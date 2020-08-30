В Минске операторы опять снизили скорость интернета по требованию властей
Компания А1, один из крупнейших мобильных операторов Белоруссии, сообщила в Twitter, что снизила скорость интернета в Минске по требованию властей.
«По распоряжению уполномоченных государственных органов на территории Минска снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги», — уведомила компания.
Оператор отметил, что сообщит о восстановлении «корректного доступа».
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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