В Минске операторы опять снизили скорость интернета по требованию властей

Компания А1, один из крупнейших мобильных операторов Белоруссии, сообщила в Twitter, что снизила скорость интернета в Минске по требованию властей.

«По распоряжению уполномоченных государственных органов на территории Минска снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги», — уведомила компания.

Оператор отметил, что сообщит о восстановлении «корректного доступа».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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