Невролог рассказал, чем опасно вживление микрочипов в мозг человека

Врач Центра неврологии доктора Шахновича Петр Труханов в комментарии телеканалу «Звезда» рассказал, чем опасно вживление микрочипов в мозг человека.

«При массовости применения могут возникнуть осложнения», — сказал Труханов.

Тем не менее невролог считает, что нет ничего плохого, если устройство используется в лечебных целях.

«Люди склонны паниковать, однако ученые несут прогресс обществу. Истерию развить у большого количества людей очень просто», — отметил врач.

Он подчеркнул, что эта технология «позитивна» и поможет диагностировать и лечить такие заболевания, как паралич, болезнь Альцгеймера и деменция.

Ранее Илон Маск представил свинью, которой вживили мозговой имплантат. Как полагают в созданной Маском компании Neuralink, это позволит лечить неврологические заболевания.

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