КНДР впервые применила Youtube для возможной передачи шифровок агентам за рубежом

Северная Корея впервые в истории воспользовалась сервисом Youtube для возможной передачи шифрованных посланий сотрудникам своих разведслужб за рубежом. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Отмечается, что соответствующий видеоролик опубликован на Youtube-странице Радио Пхеньяна. На нем диктор-женщина на корейском языке произносит текст с заданием по обзору информационных технологий университета удаленного обучения для сотрудников экспедиции N719.

Данное видео набрало 2,5 тыс. просмотров.

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