В TikTok появился опасный челлендж по удалению родинок
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В видеосервисе TikTok появился челлендж, призывающих пользователей удалять родинки подручными способами. Об этом сообщает издание The Sun.
Врачи отметили, что попытка избавиться от родинок в домашних условиях чревата сильными кровотечениями, заражениями разными инфекциями и другими заболеваниями.
По словам специалистов, для такой процедуры обязательно необходимо медицинское вмешательство.
Медики также призвали пользователей не повторять данный эксперимент.
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