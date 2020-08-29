В TikTok появился опасный челлендж по удалению родинок

В видеосервисе TikTok появился челлендж, призывающих пользователей удалять родинки подручными способами. Об этом сообщает издание The Sun.

Врачи отметили, что попытка избавиться от родинок в домашних условиях чревата сильными кровотечениями, заражениями разными инфекциями и другими заболеваниями.

По словам специалистов, для такой процедуры обязательно необходимо медицинское вмешательство.

Медики также призвали пользователей не повторять данный эксперимент.

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