Эксперт раскрыл способ определить звонящего со скрытого номера

Имеющаяся у всех операторов связи услуга «суперопределитель номера» позволит пользователям узнать, кто звонит со скрытого номера, рассказал директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов агентству «Прайм».

Кроме того, пользователи могут обратиться к оператору с запросом распечатки всех номеров, с которых поступали звонки за определенный период, отметил эксперт. Он подчеркнул, что обе услуги являются платными.

При необходимости заблокировать звонки со скрытых номеров, пользователь может скачать одно из множества специальных приложений, добавил Мясоедов.