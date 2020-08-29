Apple удалила аккаунт разработчика Fortnite из AppStore

Корпорация Apple официально удалила аккаунт компании Epic Games, разработавшей игру Fortnite, из магазина приложений AppStore. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Apple.

«Мы сожалеем, что нам пришлось удалить учетную запись Epic Games в App Store», — указано в заявлении.

Apple отмечает, что суд рекомендовал разработчикам Fortnite следовать принципам AppStore на время рассмотрения дела, однако Epic Games отказались.

14 августа компания Apple заявила, что удалила популярную видеоигру Fortnite из своего магазина приложений. Это произошло после того, как разработчик игры Epic Games включил функцию прямых платежей, которая нарушает правила оплаты внутри приложений производителя iPhone.

Epic в свою очередь заявила, что подала судебный иск, «чтобы снять антиконкурентные ограничения Apple на рынке мобильных устройств».

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