Два новостных сайта заблокировали в Белоруссии

Белорусские пользователи не могут получить доступ к двум новостным сайтам, сообщает РИА «Новости».

Интернет-ресурсы «Наша Нива» и «naviny.by» недоступны для пользователей как минимум трех крупнейших операторов связи, указано в сообщении.

В сети одного из операторов, A1, при попытке зайти на указанные сайты всплывает уведомление о блокировке ресурсов в соответствии с решением белорусского министерства информации, передает агентство.

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