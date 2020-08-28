ФАС обязала Apple создать конкурентные условия для разработчиков приложений

Федеральная антимонопольная служба России обязала американскую компанию Apple устранить все нарушения и создать конкурентные условия для разработчиков мобильных приложений, говорится в сообщении службы.

По данным ФАС, компания Apple осенью 2018 года после выхода операционной системы iOS 12 с предустановленным приложением Screen Time стала ограничивать возможности сторонних разработчиков приложений родительского контроля. Из-за этого некоторые другие приложения потеряли часть своих важных функций.

Проведя расследование, комиссии ФАС установила, что Apple злоупотребила своим положением на рынке. В связи с этим компанию обязали устранить нарушения и удалить из своей документации положения, дающие ей право отклонять в App Store приложения сторонних разработчиков. Кроме того, Apple должна создать для разработчиков приложений родительского контроля возможность распространения приложений в App Store без потери важного функционала.

Требование необходимо выполнить до 30 ноября 2020 года.

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