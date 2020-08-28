СМИ: Apple убрала из комплекта iPhone 12 зарядку и наушники

Компания Apple собирается продавать новый iPhone 12 без дополнительных зарядного устройства и наушников в комплекте. Об этом сообщает исследовательская компания TrendForce.

Как отмечается, это связано с тем, что новое устройство будет иметь систему 5G. При этом производитель планирует оставить цены на новые смартфоны на уровне с прошлыми, а убрав аксессуары из комплекса сможет компенсировать затраты.

Также источники сообщают, что это может быть сделано во имя экологии. Такое решение позволит сделать упаковку устройства компактнее, тем самым сократив количество используемых материалов.

При выпуске предыдущих поколений устройств Apple к ним прилагались проводные наушники и зарядное устройство.

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