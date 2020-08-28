Apple запретила Facebook рассказывать пользователям о 30% налоге на App Store

Социальная сеть Facebook сообщила, что компания Apple запретила показывать пользователям «нерелевантную» информацию о том, что производителю iPhone достается 30% от потраченных ими на встроенные покупки денег, пишет Reuters.

Как отмечается, Apple фактически вынудил Facebook удалить сообщение.

«У нас должна быть возможность помочь людям понять, куда на самом деле уходят деньги, которые они намерены вкладывать. К сожалению, Apple отклонила наше уведомление о прозрачности в отношении своего 30% налога, но мы все еще работаем над тем, чтобы эта информация была доступна», — говорится в заявлении Facebook.

Apple не ответила на запрос о комментарии.

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