Кабмин подготовит второй пакет мер поддержки IT-отрасли

Правительство подготовит второй пакет законодательных мер поддержки IT-отрасли, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Об этом пишет ТАСС.

«Мы будем готовить второй пакет законодательных изменений, которые будут упрощать вашу работу, защищать интересы российских производителей, создавать возможности для развития, поддержки», — сказал Чернышенко в ходе IV заседания Координационного совета по развитию цифровой экономики Пермского края.

Ранее правительство выделило 20 млрд руб. на поддержку IT-компаний в рамках национальной программы «Цифровая экономика». IT компаниям-лидерам планируется предоставлять гранты на новые разработки до четверти миллиарда рублей в год, но не более 50% расходов.

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