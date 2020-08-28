Пользователи пожаловались на сбои в работе Twitter

В работе Twitter наблюдаются сбои. Об этом сообщает портал Downdetector.

Наибольшее количество жалоб на работу соцсети приходит из США, Мексики и Великобритании. Кроме того, небольшое количество сбоев зафиксировано и в Москве.

Так, 60% пользователей заявили о проблемах с работой веб-сайта, 27% сообщили о сбоях в работе приложения для iPhone и iPad. Также 11% пользователей испытывают трудности при пользовании мобильным приложением для Android.

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