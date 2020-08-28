Эксперт объяснил, почему не нужно носить смартфон в чехле
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский рассказал, что чехол не может полностью защитить от повреждений смартфон, а также в ряде случаях он закрывает некоторые разъемы, передает агентство «Прайм».
Эксперт отметил, что со временем под чехол набивается микрогрязь и песок, которые могут поцарапать корпус устройства.
«Силиконовые чехлы со временем желтеют по причине сбора грязи по всей поверхности, а это может повлиять на цвет получающейся фотографии», — сказал Лоевский.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Взрыв в кармане: 10 способов уничтожить смартфон
— Не забывайте о чистке: как продлить жизнь смартфона