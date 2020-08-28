Эксперт объяснил, почему не нужно носить смартфон в чехле

Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский рассказал, что чехол не может полностью защитить от повреждений смартфон, а также в ряде случаях он закрывает некоторые разъемы, передает агентство «Прайм».

Эксперт отметил, что со временем под чехол набивается микрогрязь и песок, которые могут поцарапать корпус устройства.

«Силиконовые чехлы со временем желтеют по причине сбора грязи по всей поверхности, а это может повлиять на цвет получающейся фотографии», — сказал Лоевский.

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