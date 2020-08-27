Обнаружена группа русских хакеров, ворующих данные банковских карт

Специалисты по киберзопасности выявили хакерскую группу, которая за 5 лет атаковала почти 700 онлайн-магазинов в Европе, Азии, Северной и Латинской Америке. Как говорится в пресс-релизе компании Group-IB, поступившем в «Газету.Ru», члены группы UltraRank зарабатывали на продаже украденных данных до 500 тыс. рублей ($7 000) в день.

«В состав UltraRank входят русскоязычные хакеры. Группа оперирует тремя семействами JavaScript -снифферов, получившими названия FakeLogistics, WebRank и SnifLitе и используемыми для заражения различных онлайн-магазинов, где используется оплата банковской картой», - говорится в пресс-релизе.

По данным специалистов, помимо онлайн-магазинов также были атакованы 13 поставщиков услуг для онлайн-торговли – рекламные сервисы и сервисы браузерных уведомлений, агентства веб-дизайна, маркетинговые агентства и разработчики сайтов.

«Внедряя вредоносный код в их скрипты, злоумышленники перехватывали данные банковских карт покупателей на сайтах всех магазинов, на которых используются продукты или технологии этих поставщиков. Их заражение могло принести злоумышленникам суммарно более 100 тыс. инфицированных сайтов», – отмечается в сообщении Group-IB.