Эксперт рассказал о вредных экранах смартфонов

Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко рассказал о вреде экранов смартфонов агентству «Прайм».

Так, при использовании OLED-экранов у 10% людей возникают головная боль, усталость и сухость в глазах. Это связано с тем, что яркость на таких экранах всегда стопроцентная, а при ее снижении экран начинает незаметно мерцать.

В таком случае специалист советует значительно не снижать яркость экрана. Решить проблему также могут помочь функции DC Dimming или «Понижение точки белого».

Гриценко отметил, что в случае неприятных симптомов лучше отдавать предпочтение IPS-экранам, которые не мерцают.

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