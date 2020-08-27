Эксперт рассказал о вредных экранах смартфонов
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Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко рассказал о вреде экранов смартфонов агентству «Прайм».
Так, при использовании OLED-экранов у 10% людей возникают головная боль, усталость и сухость в глазах. Это связано с тем, что яркость на таких экранах всегда стопроцентная, а при ее снижении экран начинает незаметно мерцать.
В таком случае специалист советует значительно не снижать яркость экрана. Решить проблему также могут помочь функции DC Dimming или «Понижение точки белого».
Гриценко отметил, что в случае неприятных симптомов лучше отдавать предпочтение IPS-экранам, которые не мерцают.
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