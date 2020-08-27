В работе Twitter произошел сбой

В работе сети микроблогов Twitter произошел сбой, следует из данных сервиса Downdetector.

Наиболее активно о неполадках сообщают в Соединенных Штатах, Великобритании, Франции, Германии и Чехии. В России на проблемы жалуются пользователи в Москве и Уфе.

По данным сервиса, большая часть пользователей (69%) сообщают на сбои в работе сайта, 21% испытывает затруднения с приложением для iPhone и iPad, 9% — со входом в соцсеть.

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