Продажи смартфонов в мире упали на 20%

Мировые продажи смартфонов снизились на 20,4% по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет rg.ru со ссылкой на новое исследование аналитической компании Gartner.

В исследовании отмечается, что падение продаж зафиксировано у пяти ведущих производителей смартфонов. Так, продажи южнокорейской Samsung уменьшились на 27,4%. Падение этого показателя у китайской Xiaomi составило 21,5%, а у OPPO — 15,9%.

В свою очередь, у Apple продажи упали всего лишь на 0,4%.