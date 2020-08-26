Названа дата релиза игры Call of Duty: Black Ops Cold War
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Релиз экшен-игры Call of Duty: Black Ops Cold War состоится 13 ноября 2020 года, сообщает cyber.sports.ru.
Black Ops Cold War выйдет 13 ноября на PS4, Xbox One и PC, позже появятся версии для PS5 и Xbox Series X.
Как отмечается, игра уже доступна для предзаказа.
Cold War — это шестая игра в серии Call of Duty: Black Ops. Ранее разработчики сообщали, что ее релиз состоится до конца 2020 года.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Подарок для геймеров: сколько будет стоить PlayStation 5
— На новый год: Nintendo готовит апгрейд Switch