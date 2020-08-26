Акции «Яндекса» впервые стали стоить дороже 5 тыс. рублей
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Стоимость акций «Яндекса» в ходе торгов достигла 5 тыс. 105 рублей за бумагу. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
На пике роста цена одной акции компании поднималась до 5 тыс. 135,8 рублей.
Акции компании впервые стали дороже 5 тыс. рублей за штуку.
Котировки «Яндекса» обновляют исторические максимумы уже несколько торговых сессий подряд.
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