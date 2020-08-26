Акции «Яндекса» впервые стали стоить дороже 5 тыс. рублей

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Стоимость акций «Яндекса» в ходе торгов достигла 5 тыс. 105 рублей за бумагу. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

На пике роста цена одной акции компании поднималась до 5 тыс. 135,8 рублей.

Акции компании впервые стали дороже 5 тыс. рублей за штуку.

Котировки «Яндекса» обновляют исторические максимумы уже несколько торговых сессий подряд.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Вклады потеряли привлекательность: во что инвестировать россиянам

Акции за рубли: Мосбиржа открыла Америку

Акции «Яндекса» замедлились в росте после захвата офиса в Минске