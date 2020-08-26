Эксперт рекомендует россиянам сразу удалять СМС с конфиденциальными данными

В гаджетах не следует хранить в СМС-сообщениях конфиденциальные данные и пароли, чтобы мошенники не смогли применять их в своих махинациях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление директора института ИТ университета «Синергия» Станислава Косарева.

Необходимо вовремя удалить все пароли от банков, которые которые высылаются для подтверждения операций на списание. Рекомендуется также избавляться от СМС со ссылками для доступа в личный кабинет.

Также лучше вспомнить, в каких сообщениях в телефоне могут быть пароли от сайтов, а затем удалить их. Кроме того, не следует ставить на гаджет легкий пароль, такой как «1,2,3,4,5».

Телефон стоит всегда блокировать, даже если он просто лежит на столе, пока вы заняты разговором с коллегой.

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