Суд в США разрешил Apple не возвращать игру Fortnite в App Store

Суд в США постановил, что компания Apple не обязана возвращать в каталог своего магазина App Store видеоигру Fortnite компании Epic Games. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

При этом судья временно запретила Apple приостанавливать использование в других приложениях App Store игрового движка Unreal Engine, также принадлежащую Epic Games, тем самым удовлетворив просьбу последней.

14 августа компания Apple заявила, что удалила популярную видеоигру Fortnite из своего магазина приложений. Это произошло после того, как разработчик игры Epic Games включил функцию прямых платежей, которая нарушает правила оплаты внутри приложений производителя iPhone.

Epic в свою очередь заявила, что подала судебный иск, «чтобы снять антиконкурентные ограничения Apple на рынке мобильных устройств».

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