В РФ создают систему прогнозирования пандемий на базе искусственного интеллекта

В России разрабатывается система с элементами искусственного интеллекта, способная прогнозировать социальные или политические события, а также вспышки пандемий, подобных коронавирусу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального директора «РТИ» Павла Лаптаева в рамках форума «Армия-2020».

По его словам, данная система должна будет выявлять риски наступления каких-либо событий на основе данных из электронных СМИ и других источников информации.

Она позволит на ранних стадиях определять зарождающиеся угрозы, подобные COVID-19, что позволит государству своевременно на них реагировать, отметил Лаптаев.

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