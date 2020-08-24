Эксперт раскрыл новые схемы мошенничества через WhatsApp

Замглавы Роскачества Илья Лоевский рассказал о новых схемах, которые мошенники используют в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Он отметил, что наибольшее число мошенничеств происходит через тексты, которые «заставляют» пользователей перейти по ссылке или загрузить файлы.

По его словам, чаще всего в таких примерах социальной инженерии применяются «громкие» имена таких компаний, как Facebook, Google или Apple. Кроме того, злоумышленники могут использовать и ключевые слова «горячих тем», например коронавирус, или «супервыгодные предложения».

«Нередко мошенники подделывают официальные профили WhatsApp, копируя название и оформление», — добавил Лоевский.

Эксперт подчеркнул, что признаком ловушки может быть тот факт, что у пользователя запрашивают личную информацию, например дату рождения или номер банковской карты.

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