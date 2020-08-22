В Корпоративном университете Сбербанка обсудили развитие ИИ

Главные технологические компании России совместно с кабмином провели для руководителей диджитал-трансформации федеральных органов исполнительной власти стратегическую сессию, где обсуждались возможности искусственного интеллекта (ИИ).

Как отмечается в поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в субботу, 22 августа, пресс-релизе, в дискуссии в частности участвовали вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Сбербанка Герман Греф и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

В центре внимания оказался обмен уже имеющимся опытом применения ИИ, который, как было заявлено на мероприятии, используют при реализации поручений главы государства.

Герман Греф напомнил, что ещё в 2018 году была запущена масштабная ИИ-трансформация Сбербанка.

По его словам, накопленным опытом можно и нужно делиться с другими участниками диджитал-трансформации.

«Уверен, что диалог в рамках сегодняшней стратегической сессии был полезен всем ее участникам и, безусловно, окажет влияние на дальнейшее технологическое развитие как ключевой фактор роста экономики», - подчеркнул глава Сбербанка.