Viber закрывает офис в Белоруссии

Компания Viber закрывает белорусский офис на фоне протестов в стране и четырехдневной блокировки интернета.

«Все очень сложно, наш офис был затронут этой ситуацией, так как он находится очень близко к месту протестов. Он прямо в центре города, на главной улице», — заявил Forbes гендиректор компании Джамел Агауа.

По его словам, закрыть офис в Минске необходимо для безопасности работников компании. Все сотрудники будут работать удаленно.

Глава компании отметил, что двух сотрудников Viber арестовали в столице Белоруссии без видимых на то причин. На данный момент один человек отпущен, а второй находится в больнице с серьезными травмами.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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