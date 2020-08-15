Пользователи сообщили о сбоях в работе «ВКонтакте»
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Пользователи пожаловались на проблемы с доступом к социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщает портал Downdetector.
Так, 73% жалоб относились к неполадкам в работе сайта, а еще 23% обратившихся пользователей не могли отправлять сообщения.
Еще 3% пожаловавшихся испытывали трудность с входом в социальную сеть.
Наибольшее число жалоб поступало из Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Уфы, а также Екатеринбурга, Новосибирска, Омска и Тюмени.
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