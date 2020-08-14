Telegram ввел функцию видеозвонков в честь своего 7-летия

Telegram в честь семилетия со дня запуска ввел для пользователей функцию видеозвонков, пока они доступны только на платформе OC Android, сообщается в официальном блоге мессенджера.

«Telegram исполняется семь лет. В 2013 году мы запустили небольшое приложение для безопасного обмена сообщениями <...> Сегодня мы рады представить нововведение, о котором пользователи нередко нас просили — быстрые и безопасные видеозвонки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что видеозвонки пока не будут доступны для пользователей iOS, так как модераторы Apple Store не успели проверить новую версию приложения.

В дальнейшем Telegram планирует дополнить видеозвонки новыми функциями, а в течении нескольких месяцев — запустить групповые видеозвонки.

Кроме того, мессенджер расширил набор анимированных эмодзи.

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