Telegram ввел функцию видеозвонков в честь своего 7-летия
Telegram в честь семилетия со дня запуска ввел для пользователей функцию видеозвонков, пока они доступны только на платформе OC Android, сообщается в официальном блоге мессенджера.
«Telegram исполняется семь лет. В 2013 году мы запустили небольшое приложение для безопасного обмена сообщениями <...> Сегодня мы рады представить нововведение, о котором пользователи нередко нас просили — быстрые и безопасные видеозвонки», — говорится в сообщении.
Отмечается, что видеозвонки пока не будут доступны для пользователей iOS, так как модераторы Apple Store не успели проверить новую версию приложения.
В дальнейшем Telegram планирует дополнить видеозвонки новыми функциями, а в течении нескольких месяцев — запустить групповые видеозвонки.
Кроме того, мессенджер расширил набор анимированных эмодзи.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Дуров ответил на предложения продать Telegram
— Хакеры придумали, как красть сведения из Telegram
— Telegram внедрил инструменты против цензуры для пользователей в Белоруссии