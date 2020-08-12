Медведев раскритиковал США за контроль системы управления доменными именами

В настоящее время США целиком контролируют систему управления доменными именами, и это неправильно. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что так изначально сложилось, что Соединенные Штаты самолично контролируют домены и определения IP-адресов.

Тем не менее, он считает, что так быть не должно, другие государства также должны иметь на это право.

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