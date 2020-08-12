Мобильный интернет возобновил работу в Минске
В Минске возобновил работу мобильный интернет. Об этом сообщает РИА «Новости».
Кроме того, в городе возобновлена работа социальных сетей.
Так, одновременно с 06.50 по мск заработали WhatsApp, Facebook, а также Telegram и другие социальные сети.
Ранее работа мессенджеров, соцсетей и мобильного интернета была отключена с вечера воскресенья, 9 августа, во время проведения президентских выборов в стране.
Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов страны начались несанкционированные акции протеста, во время которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
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