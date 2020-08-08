СМИ узнали о планах TikTok судиться с властями США

TikTok планирует подать в суд на администрацию США из-за указа американского президента Дональда Трампа о запрете приложения на территории Соединенных Штатов, сообщает NPR со ссылкой на информированный источник.

По словам источника, иск будет подан в Окружной суд США по Южному округу Калифорнии в ближайший вторник, 11 августа. В иске утверждается, что действия президента США противоречат Конституции, указано в материале.

Белый дом отказался комментировать ожидаемый судебный процесс, пишет NPR.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ «О борьбе с угрозой TikTok». Согласно документу, у американских компаний остается 45 дней на то, чтобы прекратить все сделки с материнской компанией приложения ByteDance. Таким образом, если ни один американский бренд не выкупит TikTok у китайцев до истечения обозначенного дедлайна, сервис окажется под запретом.

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