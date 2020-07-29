Минфин США изучает деятельность TikTok

Министерство финансов США проводит проверку в отношении китайской социальной сети TikTok, заявил глава ведомства Стивен Мнучин. Об этом сообщает Reuters.

Проверка проводится комитетом по иностранным инвестициям, отметил Мнучин. Он добавил, что в течение ближайшей недели Минфин предоставит президенту США Дональду Трампу рекомендации по дальнейшим мерам в отношении TikTok.

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что в США рассматривают вопрос о блокировке китайских социальных сетей TikTok и WeChat из-за того, что приложения, предположительно, могут передавать личные данные пользователей властям КНР.

Позднее президент США Дональд Трамп подтвердил намерение американских властей запретить данный софт из-за предполагаемой угрозы национальной безопасности, исходящей от руководства КНР.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Вопрос пары недель»: блокировка TikTok в США не за горами

— Сенаторы США опасаются вмешательства КНР в выборы президента через TikTok

— Спасти от Трампа: инвесторы планируют выкупить TikTok